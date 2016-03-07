متهم لقاضى أحداث عنف الإسماعيلية: "عندى 13 طفلا وباطلب الرافة"

تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الإسماعيلية".

وتحدث بعض المتهمين إلى القاضى طالبين منه الرأفة، فبادلهم القاضى الحديث مؤكدا أنه يكون سعيدا حين يستمع إليهم ، مشيراً إلى أن المحكمة تراعى الله فى كل صغيرة وكبيرة طالباً منهم الدعاء أن يلهم الله المحكمة الرشد و الصواب.

وتحدث أحد المتهمين إلى القاضى، و التمس منه أن ترأف به المحكمة، مشيراً إلى أنه متزوج ولديه من الأطفال 13 طفلاً، مؤكداً على براءته من الاتهام المسند اليه، ليرد عليه القاضي بالقول نسأل الله السداد.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات ،ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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