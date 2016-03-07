النيابة: أحد المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج عضو بتنظيم "الجهاد"

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامح زين الدين وعفيفى عبد الله، إلى مرافعة محمود حجاب وكيل أول النيابة وممثلها، فى جلسة إعادة محاكمة المتهمين فى القضية قتل الشهيد اللواء نبيل فراج .

استكمل ممثل النيابة مرافعته متحدثاً عن أدلة إدانة المتهمين قائلا، "إن أدلة الدعوة ثابتة وواضحة، ومتمثلة فى شهادات ضباط التحريات الذين أكدوا أن مصادرهم السرية أكدت أن المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين انضموا لتنظيم إرهابى، وأيدت التحريات وقائع ضبط المتهمين بحوزتهم ترسانة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين أقروا بما نسب إليهم، خاصة المتهم محمد سعيد الذى اعترف بسابقة انضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامى، وأنه ضبط عام 1997 عقب تفجيرات "خان الخليلى"، وأفرج عنه عقب ثورة يناير 2011.

وتابع ممثل النيابة، أن أحد المتهمين اعترف بأنه عقب اقتحام الشرطة والجيش لمدينة ومركز كرداسة عقب مذبحة قسم كرداسة، وتوجهوا للقبض عليه، ألقى تجاههم قنبلة يدوية من التى تحصل عليها من عناصر التنظيم.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

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