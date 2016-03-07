بالصور.. البرلمان يلغى المادة المنظمة للمكافأة الشهرية لأعضائه من اللائحة

وتنص المادة 430 والتى قرر مجلس النواب إلغاؤها، حسب ما وردت مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 7 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وفى جميع الأحوال تكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم".
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