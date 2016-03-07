أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لائحة النواب: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو عن الحد الاقصى للأجور

Google+ Print
لائحة النواب: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو عن الحد الاقصى للأجور لائحة النواب: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو عن الحد الاقصى للأجور
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، فى جلسته الصباحية المنعقدة الآن، على المادة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم.

وجاء نص المادة 430: يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة- القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم. ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة.

كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى أعضاء المجلس والخدمات التى يقدمها لهم. وتكون المبالغ التى تدفع إلى الأعضاء وفقا للفقرة السابقة معفاة من جميع الضرائب والرسوم. ولا يجوز التنازل أو الحجز عليها. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365