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جنازتا شهيدى القوات المسلحة بالقليوبية تتحولان لمظاهرتين ضد الاٍرهاب

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جنازتا شهيدى القوات المسلحة بالقليوبية تتحولان لمظاهرتين ضد الاٍرهاب جنازتا شهيدى القوات المسلحة بالقليوبية تتحولان لمظاهرتين ضد الاٍرهاب
تحولت جنازتى شهيدى الواجب مساعد أول أشرف عبد الباسط إبراهيم، بقرية خلوة عبد النبى بمركز طوخ، والرقيب أول سعيد عبد العظيم عبد العاطى بقرية الرملة بمركز بنها إلى مسيرتى تنديد ضد الإرهاب.

وطالب أهالى الشهيدين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة باستئصال الإرهاب الأسود، والضرب بيد من حديد على أيدى الجماعات المتطرفة التى تعيث فى الأرض فسادًا.

وأكد اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، أن والقوات المسلحة لا تنسى أبناءها الذين يدافعون عن تراب ومقدرات هذا الوطن، ولن تفرط فى حقهم مهما كلف الأمر من تضحيات داعيًا المصريين إلى التكاتف لمواجهة قوى الشر والإرهاب التى لا تريد الخير للبلاد.

وقال محافظ القليوبية، إن الإرهاب الغاشم لن يثنينا عن المضى قدمًا نحو بناء الوطن، لتكون فى المكانة التى تستحقها بين دول العالم ولن يكسر الدولة لأن مصر أكبر من أى جماعة أو تنظيم مهما كان حجمه أو وزنه، وأن التجربة أثبتت على مدار السنوات الماضية فشل الإرهاب فى مواجهة الدولة.


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