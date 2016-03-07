وصول 1924 سائحًا على متن 11 رحلة دولية إلى مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الاثنين، 11 رحلة دولية على متنها 1924 سائحًا من مختلف الجنسيات.

وقال عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات بشرم وصلت 15%، مضيفًا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11 رحلات طيران دولية على متنها 1924 سائحاً من مختلف الجنسيات و10 رحلة داخلية على متنها 630 سائحًا مصريًا؛ بإجمالى 2554 سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 2247 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

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