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وزير الثقافة يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مكتبة دمنهور..الخميس المقبل

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وزير الثقافة يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مكتبة دمنهور..الخميس المقبل وزير الثقافة يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مكتبة دمنهور..الخميس المقبل
تحت شعار "الثقافة فى المواجهة" يفتتح حلمى النمنم وزير الثقافة، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور سيد خطاب رئيس هيئة قصور الثقافة، فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، يوم الخميس المقبل، وذلك بمكتبة دمنهور العامة.

من جانبه أكد الكاتب الصحفى محمود دوير، أحد المشرفين على أنشطة المعرض، أن الدورة الجديدة للمعرض والتى تعقد لأول مرة بالبحيرة من يوم 10 مارس حتى 19 مارس، تستضيف عددًا من المفكرين والأدباء، منهم الشاعر الكبير سيد حجاب والدكتور عمار على حسن والفنان محمود الجندى والروائى يوسف القعيد والكتاب مسعود شومان وجمال القصاص وناصر دويدار، بالإضافة إلى الشيخ أحمد كريمة، والمفكر حنا نعيم والكابتن أحمد شوبير، وغيرهم من رموز الثقافة والإعلام فى .

وأضاف، فى تصريحات له، أنه سيتم تكريم عدد من رموز الإبداع خلال المعرض؛ منهم الناقد والمترجم سيد إمام والشاعر صلاح اللقانى والقاص رضا إمام والأديب محمد السنباطى، والناقد عبد المنعم كامل .

وفى هذا السياق تفقدت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، المخيمات الخاصة بمعرض الكتاب، والذى سيعقد بمكتبة دمنهور.

ووجهت بتكثيف أعمال النظافة بالمكتبة، والتأكيد على منافذ دخول وخروج رواد المعرض لسهولة الحركة، بالإضافة إلى استغلال المسرح الرومانى الموجود بالمكتبة فى إقامة العروض الفنية المختلفة والمسابقات، المقرر إقامتها على هامش المعرض.


>- بالفيديو.. وزير الثقافة يفتتح مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بأوبرا دمنهور

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مصر 365

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