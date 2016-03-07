ضبط عاطل بحوزته 69 طلقة آلية و6 مطلوبين فى تنفيذ أحكام بالإسماعيلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب من ضبط المدعو "محمد.ف.ع" سن 60 عاطل مقيم الكيلو 2 ــ دائرة قسم ثان بحوزته 69 طلقة آلية عيار 7.62 × 39 ومبلغ مالى 365 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكنت الخدمات المعينة بخدمة تأمين كمين أول السويس دائرة مركز الإسماعيلية من ضبط المدعو "أحمد.إ.م" سن 29 مقيم الجمالية الدقهلية، مطلوب التنفيذ عليه فى القضايا 3698 لسنة 2013 جنح قسم الجمالية الدقهلية، والمقضى فيها بالحبس 6 أشهر بتهمة "تبديد"، والقضية 4619 لسنة 2012 جنح قسم الجمالية الدقهلية، والمقضى فيها بالحبس سنتين بتهمة "خيانة أمانة".

كما تمكنت الخدمات المعينة بخدمة تأمين كمين عزالدين ــ دائرة قسم ثان من ضبط المدعو"كريم.م.ح" سن 25 عاطل مقيم حى السلام – دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 14985 لسنة 2013 جنح مركز الإسماعيلية والمقضى فيها بالحبس 6 أشهور بتهمة "خيانة أمانة".

وتمكنت الخدمات المعينة بخدمة تأمين كمين الكوبرى العلوى ــ دائرة مركز أبوصوير من ضبط كل من المدعو "محمود .ع .ح" سن 29 عاطل مقيم السبع آبار الشرقية – دائرة مركز الإسماعيلية ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5653 لسنة 2013 جنح مركز الإسماعيلية، والمقضى فيها بالحبس سنة بتهة "تبديد" والمدعو "ايمن. أ. أ" سن 26 عاطل مقيم أبوعطوة – دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7309 لسنة 2013 جنح مركز الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة "سلاح أبيض".

وتمكنت المعينة بخدمة تأمين كمين التعاون - دائرة مركز الإسماعيلية من ضبط المدعو"السيد.م.ع" سن 30 عاطل مقيم الزقازيق ــ شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 25073 لسنة 2012 جنح مركز الزقازيق ــ الشرقية، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بتهمة "سرقة".

وتمكنت الخدمات المعينة بخدمة تأمين كمين التحصيل دائرة مركز التل الكبير من ضبط المدعو "عبد الله.ف.ع" سن 28 عاطل مقيم أبوصوير المحطة – دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1036 لسنة 2013 جنايات مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالاكراه".

- ضبط 4 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين فى الإسماعيلية