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انطلاق برنامج بنك المعرفة المصرى بجامعة الزقازيق 20 مارس المقبل

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انطلاق برنامج بنك المعرفة المصرى بجامعة الزقازيق 20 مارس المقبل انطلاق برنامج بنك المعرفة المصرى بجامعة الزقازيق 20 مارس المقبل
تنظم جامعة الزقازيق احتفالية كبرى يوم 20 مارس الجارى فى إطار المبادرة التى يرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضمن استعدادات جامعة الزقازيق لإطلاق وتطبيق برنامج بنك المعرفة المصرى بالتعاون مع المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية.

تتضمن الاحتفالية التى تبدأ فى العاشرة صباحا مسيرة لطلاب من مختلف الكليات يرتدون تيشرتات تحمل لوجو بنك المعرفة والجهات الراعية حاملين علم ، ثم يعقبها ندوة تعريفية تدريبية بحضور أعضاء هيئة التدريس والباحثين يشارك فيها الدكتور عبدالحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور خالد عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تبدأ الندوة بعرض تقرير للدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى برئاسة الجمهورية، ثم تليه كلمة للدكتور خالد عبد الفتاح مدير وحدة المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات للتعريف ببنك المعرفة وبمصادر المعلومات العلمية والتعليمية المتاحة من خلال موقع بنك المعرفة، ثم يعقبها كلمة للأستاذ محمود داود إخصائى إدارة قواعد البيانات العالمية بوحدة المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، حيث يقوم بشرح إمكانية التسجيل داخل الموقع وكيفية التعامل مع المعلومات ،وتختتم فعاليات الندوة بالرد على أسئلة واستفسارات المشاركين.


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