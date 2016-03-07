وقفة احتجاجية لممرضى مستشفى المنيا الجامعى للمطالبة بالبدل

نظم عدد من ممرضى مستشفى المنيا الجامعى وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، داخل المستشفى؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص ببدل التمريض، على الرغم من صرفة لباقى المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى تأخر مرتباتهم الشهرية.

وأكد المحتجون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا فى 15 ديسمبر الماضى بصرف بدل التمريض والفنيين والصيادلة بنسبة 200 بالمائة من الأجر الأساسى، على أن ينفذ فى اليوم التالى من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، أى يوم 16 وقد تم تنفيذ القرار وصرف البدل بالفعل لجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات.

وأضاف الممرضون، رغم أن القرار دخل حيز التنفيذ إلا أن القائمين على الشئون المالية بالمستشفى لم تقم بصرف المبالغ المقرر طبقًا للقرار، والأكثر من ذلك، أن المرتبات الشهرية لم تصرف حتى الآن، ما دفع إلى قيام نقيبة التمريض بلقاء الدكتور جمال أبو المجد لحل المشكلة، والذى وعدها بالحل إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف أى شىء.

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