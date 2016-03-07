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انتقال المواجهات من مدينة بن قردان التونسية إلى مناطق مجاورة

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انتقال المواجهات من مدينة بن قردان التونسية إلى مناطق مجاورة انتقال المواجهات من مدينة بن قردان التونسية إلى مناطق مجاورة

أخبار تونس
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>ذكرت إذاعة "موزاييك" اليوم /الأثنين/ أن المواجهات بين القوات الأمنية ومجموعة من الإرهابين في مدينة بن قردان الحدودية انتقلت إلى مناطق مجاورة.

وأكدت "موزاييك" أن الوحدات الأمنية والعسكرية تسيطر على الوضع.

ومن ناحية أخرى قررت وزارة الداخلية التونسية اليوم /الاثنين/ إلغاء أجازات مختلف أفراد الأمن واعتماد العمل بنظام 12 ساعة وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابى الذى استهدف الثكنة العسكرية في منطقة بن قردان الحدودية فجر اليوم.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن القرار لقى تجاوبا من القوات الأمنية، مضيفة أن وحدات عسكرية تحاصر حاليا 10 إرهابيين تحصنوا بمنزل في المنطقة.

يأتي ذلك فيما أكّد مصدر طبّي بالمستشفى الجهوي في بن قردان وصول 16 جثمانا إلى المستشفى منذ صباح اليوم بين مدنيين ومن صفوف الجيش والحرس والأمن والديوانة الذين استشهدوا خلال العملية الأمنية الجارية هناك حاليا.

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