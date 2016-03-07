النيابة فى محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج: الجناة بعيدون عن صحيح الدين

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامح زين الدين وعفيفى عبد الله، إلى مرافعة محمود حجاب وكيل أول النيابة وممثلها فى جلسة إعادة محاكمة المتهمين فى قضية قتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

بدأ ممثل النيابة مرافعته قائلاً :"سيدى الرئيس..المحكمة الموقرة..قضية اليوم تمثل حلقة من حلقات الإرهاب والقتل، الذى يعتبر جرم واثم عظيم، وجعل الله له العقاب فى الآخرة عذاب عظيم وفى الدنيا من جنس العمل.

واضاف هؤلاء المتهمين ارتكبوا جرائم الإرهاب فى حق وطنهم بعد أن صوروا أنفسهم على أنهم مصلحين ومجاهدين، أرادوا أن يرجعوا بنا إلى الوراء إلى عصور الظلام، والعدل هو أن لا يفلت المجرم من قبضة العدالة .

واستكمل ممثل النيابة مرافعته قائلاً : هؤلاء المتهمين لم يشغل بالهم سوى تكفير المجتمع دون أن يتعلموا صحيح الدين، وخطورة قضية اليوم تتمثل فى جرائم فكر أدت إلى ازهاق أرواح دون وجه حق.

واضاف ممثل النيابة، أن باقى المتهمين توزعت الأدوار بينهم ما بين تدبير الأسلحة الالى و "آر بى جى" والمواد المتفجرة، وآخرين دورهم تدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة، ونقل المؤون والعتاد إلى المخازن.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

- بدء جلسة اعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء "نبيل فراج" وسط حضور أسر المتهمين