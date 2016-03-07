ضبط عاطل بحوزته 27 ألف قرص مخدر بالمنوفية

تمكنت الخدمات المعينة بكمين مسجد الخضر دائرة مركز شرطة الباجور، بمحافظة المنوفية برئاسة النقيب رمضان كامل عبد الواحد معاون المباحث من ضبط السيارة رقم "ع ج 3559" ماركة فيات 127 بيضاء اللون قيادة المدعو "وليد .ع . ا . ح"، ومقيم دائرة مركز الباجور لسيرة بسرعة عالية مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بالحاجز الخرسانى لكوبرى مسجد الخضر المجاور للكمين،ومحاولته الفرار إلا أن القوات تمكنت من ضبطه.

وبتفتيشه والسيارة عثر بحوزته "2" شنطة بلاستيك بداخلهما "27000" قرص مخدر عبارة عن "20000" قرص تامول 7000 قرص ترامادول ومبلغ مالى قدره 650 جنيها هاتف محمول، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه حدثت تلفيات بالسيارة.

تم التحفظ عليها والمضبوطات تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 3786 جنح مركز الباجور لسنة 2016 م وجار العرض على النيابة .

- أمن المنوفية ينجح فى فض اشتباكات بين أهالى قريتين بمركز قويسنا