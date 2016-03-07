القبض على 3 موظفين بالتضامن الاجتماعى لحصولهم على رشاوى بالجيزة

- حبس أمين شرطة تقاضى رشوة من مواطن لاستخراج رخصة قيادة له بمرور الشرقية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من إلقاء القبض على (هـ.م)، مديرة التضامن الاجتماعى بالهرم، و(ع.ع)، رئيس قسم الجمعيات، و(م.ف) باحث اجتماعى لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية لإجبار بعض مسئولى الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال رعاية الأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة على دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء أعمال تلك الجمعيات، وتم ضبطهم حال تلبسهم بتقاضى مبالغ الرشوة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيق.