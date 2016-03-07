محمد فاروق لـ في الجول: إيفونا قادر على التحسن.. حاليا هناك محترفين بمصر أفضل منه

بعد انتقاد طه إسماعيل نجم الأهلي السابق لماليك إيفونا مهاجم الفريق، ما هو رأي لاعبي القلعة الحمراء السابقين في مستوى الدولي الجابوني؟

"الشيخ طه" وجه انتقادات لاذعة للاعب، فطالب الأهلي ببيعه لأنه دون مستوى الفريق ولم يقدم المردود المنتظر بعدما جعله النادي الأغلى في تاريخ الكرة المصرية.

فهل يتفق نجوم الأهلي مع "الشيخ طه"؟

يقول محمد فاروق لـFilGoal.com:"أتفق مع الشيخ طه بنسبة كبيرة لكن أرى أن إيفونا قادرا على التحسن مع الوقت".

"هو ليس اللاعب الذي يدفع فيه هذا المبلغ الكبير، هناك محترفين في الدوري المصري أفضل منه مثل نانا بوكو وستانلي".

"مشكلة إيفونا أنه كثير الإصابات. لابد أن يكون محطة أمامية للفريق حتى تنقل الهجمة من خلاله".

"يحتاج لبذلل مجهود أكبر وأن يكون أكثر جدية، لابد أن تكون له رؤية في الملعب وأن يكون متعاونا بشكل أكبر".