تقرير في الجول – قبل كوكا.. مصريان سجلا في شباك ' القديس ' كاسياس

لم يكن أحمد حسن كوكا أول لاعب مصري يسجل في مرمى العملاق إيكر كاسياس، سبقه لاعبين.

أحمد بلال وأحمد حسام ميدو.

وأحرز الدولي المصري هدفا في شباك "القديس" ليقود فريقه سبورتينج براجا للفوز على بورتو 3-1 الأحد في الدوري البرتغالي.

بلال الأول

أول مصري يسجل في مرمى كاسياس كان نجم الأهلي السابق أحمد بلال، تحديدا يوم 15 سبتمبر 1997.

اصطدم منتخب مصر تحت 17 سنة بإسبانيا في دور الـ8 لكأس العالم على استاد الإسماعيلية، تقدم سيرخيو سانتاماريا ثم تعادل بلال بهدف رائع في شباك كاسياس قبل أن يسجل جوانجو كاماتشو هدف فوز الماتادور.

ميدو

بلال سجل في مونديال الناشئين، كوكا سجل في الدوري البرتغالي، أما ميدو فدك حصون حارس ريال مدريد التاريخي في دوري أبطال أوروبا.

حل الميرنجي ضيفا على مارسيليا في دور المجموعات موسم 2003-2004 ليفوز 2-1 بهدفي ديفيد بيكام ورونالدو وكان ميدو صاحب الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

زيدان

الدولي المصري السابق محمد زيدان سجل في مرمى ريال مدريد في مباراة ودية مع هامبورج قبل انطلاق موسم 2007-2008.

لكن حامي عرين النادي الملكي لم يكن كاسياس، كان البولندي جيرزي دوديك.