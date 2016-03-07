مايوكا: لا أستطيع الانتظار حتى ألعب أمام جمهور الزمالك

أشاد ريتشارد كيز مقدم البرامج الرياضية بشبكة قنوات BeINSports بقدرات محمد النني لاعب أرسنال، مشيرا إلى أن الظروف التي يعيشها المدفعجية قد تقف في طريقه حاليا.

وأوضح كيز في تصريحات خاصة لـFilGoal.com أن متوسط الميدان الدولي المصري إضافة جيدة لأرسنال وإلا لما ضمه فينجر إلى الفريق.

وفي تصريحات خاصة لـFilGoal.com قال ريتشارد كيز: "بكل وضوح هو لاعب جيد جدا".

وأكد مذيع قنوات سكاي سبورتس السابق "أرسين فينجر يعرف التحديات الموجودة جيدا، وهو لديه تاريخ جيد مع المواهب الشابة، لهذا هناك ثقة كبيرة في نجاح النني".

واستدرك "لكني لا أعرف في اللحظة الحالية إن كان النني أو أي لاعب آخر بإمكانه مساعدة أرسنال في الوقت الحالي للفوز بالدوري".

وتابع "فبعد ما حدث في مباراة مانشستر يونايتد، والخسارة أمام فريق بأداء متوسط المستوى، لم يتبق لهم أمل في سباق الفوز بالدوري".

وكان أرسنال قد سقط بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام مانشستر يونايتد. ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن الصدارة.

وأردف كيز "لقد مر أرسنال في أخر 6 مواجهات بالدوري بوقت صعب وكان مستواه سيئا. الآن توتنام الأقرب حاليا للمنافسة على اللقب".

وعن قدرة النني على مساعدة أرسنال في الفوز بالدوري أجاب "لست واثقا أن أحدا يمكنه مساعدة أرسنال في الوقت الحالي، لكنني أتمنى أن يفعل النني ذلك بكل تأكيد وهو لاعب متميز".

برشلونة

وانتقل FilGoal.com في حواره مع مقدم البرامج الشهير إلى دوري أبطال أوروبا، ووجه سؤالا لكيز عن مدى قدرة النني على مساعدة المدفعجية أمام برشلونة في إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

وأجاب كيز "نعم من الممكن أن يشارك، وأعتقد انه قد يساعد فريقه في هذه المباراة".

وأضاف "لسوء الحظ أن أرسنال لا يفوز، لأنه لو كان يفوز بالمباريات حاليا لكان التكيف سهل على محمد النني مع أوضاع الدوري والمساهمة واكتساب الثقة".

واستدرك "لكن حاليا وضع أرسنال نفسه في موقف صعب، وفرص منافسة الفريق على اللقب تتضاءل، لا يمكنهم الفوز في كامب نو".

وكان أرسنال قد خسر ذهابا بهدفين نظيفين في إنجلترا أمام برشلونة ضمن جولة الذهاب.

واختتم مذيع (بي.بي.سي.) السابق حديثه قائلا: "حسب الظروف فمن الصعب عليه التكيف الآن، هو لاعب فينجر يعتمد عليه واستثمر فيه الأموال، والتوقيت، إن لم يكن يعلم أنه سيضيف للفريق لما ضمه له، لكن ضمه في هذا التوقيت يعني أنه بحاجة لمساعدته".