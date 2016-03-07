«الدماطي»: استعادة 950 قطعة آثرية بالمنيا

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، اليوم الإثنين، إنه ” جاري إعادة النظر في المنظومة الأمنية في عددٍ من المواقع الأثرية الهامة، من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية لزيارة أفراد الأمن واستخدام التقنيات الحديثة”.

وأضاف “الدماطي”، خلال تفقده للمنطقة الأثرية بدير البرشا بالمنيا، ويرافقه اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، أنه جاري استكمال أعمال الإزالة للتعديات في المنطقة، حسبما أفاد مراسل أونا.

وأوضح الوزير، أن متحف ملوي تم تخريبه بالكامل عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، وأنه وجاري الآن إعادة تأهيله وصيانة.

وأضاف وزير الآثار، أ، وصل حجم الانجاز به حوالي 80 %.

وأعلن أن تم إعادة 950 قطعة أثرية من إجمالي 1040 قطعة، وجاري حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة تلك القطع المتبقية حال تهريبها للخارج.

ولفت الوزير ، خلال زيارته التفقدية إلى أن ضعف التمويل يُعد السبب الرئيسي في تأخر افتتاح عدد من المشروعات الآثرية والمتاحف، ومنها” المتحف الأتوني بمدينة المنيا”.

وأعلن الوزير، أنه جاري التنسيق مع الجانب الألماني، لاستكمال إجراءات تمويل المرحلة النهائية للمتحف، وأنه سيتم اعتماد مبلغ 10 مليون يورو، لاستكمال تلك المرحلة.

فيما أضاف أن هناك اجتماعات مستمرة مع الجانب الألماني لانهاء المشاورات.

وصرح الوزير أنه سيقوم بالسفر إلى ألمانيا خلال مايو القادم، لتوقيع البروتوكول الخاص بتلك المرحلة .

وقال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، إنه سيتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للتصدي لكافة التعديات على المناطق الآثرية ورفع التعديات بشكلٍ متواصل.

وأضاف “نصر”، أن الوحدات المحلية تقوم في كل موقع آثري بمتابعة تلك الأعمال إلى جانب اأعمال النظافة والتطوير، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لتلك المناطق التي تًعد مقصدًا هامًا للكثير من السائحين في العالم.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد متحف ملوي، لمتابعة إنهاء أعمال التطوير والترميم تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.