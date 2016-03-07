السيسي وبوتين يتفقا على تهيئة الظروف لعودة رحلات الطيران إلى مصر

أعلن الكرملين عن مكالمة هاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وشددا خلالها على أهمية تهيئة الظروف لعودة رحلات الطائرات الروسية إلى مصر.

وقال الكرملين، إن السيسي أيد إطلاق عملية سياسية بسوريا في أقرب وقت، كما أبلغ بوتين الرئيس السيسي بالوضع المتعلق بالهدنة في سوريا، وفقًا لما نقلته “روسيا اليوم”.

وأضاف الكرملين أن بوتين والسيسي يشددان على أهمية مواصلة الحرب على الإرهاب في سوريا وليبيا واليمن.

وأكدا الرئيسان عزمهما على تطوير التعاون العسكري التقني وفي مجال الطاقة، واتفق الرئيسان بوتين والسيسي على مواصلة الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات.

وأوضحت الدائرة الصحفية التابعة للكرملين تعليقا على المكالمة التي جرت الاثنين، أن الزعيمين بحثا المسائل الملحة للعلاقات الروسية-المصرية الثنائية، إذ أعرب الطرفان عن الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات في شتى المجالات، بما في ذلك في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني.