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هاني عازر يتفقد أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية

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هاني عازر يتفقد أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية هاني عازر يتفقد أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية

هاني عازر (أرشيفية)

تفقد المهندس هاني عازر، اليوم الإثنين، نفق الإسماعيلية المار أسفل قناتي السويس ضمن زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

وعقد “عازر” اجتماعاً مع مهندسي شركتي “بتروجت” و”كنكورد” المسؤولين عن تنفيذ مشروعات الأنفاق بمنطقة القناة لمناقشة آخر المستجدات حول المشروع.

ويعد المهندس هاني عازر حلقة الوصل بين مؤسسة الرئاسة ومجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق لحفر الأنفاق في منطقة القناة.

ويبلغ طول النفق حوالي 6 كيلو وثلاثمائة متر بعرض 12 ونصف متر، ويحتوي على 6 حارات لتسهيل عملية العبور من شرق القناة إلي غربها والعكس.

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