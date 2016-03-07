«الصحة» تنتهي من إعداد مسودة قانون التأمين الصحي

إنتهت لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل من إعداد المسودة الأساسية للقانون بعد أن راجعت ووضعت في الاعتبار الملاحظات التي وردت للوزارة أثناء الحوار المجتمعي التي قامت به مع النقابات والهيئات خلال الشهور الماضية.

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها اليوم الأحد، ومن المقرر أن تسلم القانون للدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان نهاية هذا الاسبوع.

وأضاف «مجاهد»، أن اللجنة راجعت كل الملاحظات التي وردت إلى الوزارة بخصوص قانون التأمين الصحي الشامل، ووضعتها بالمسودة النهائية بالقانون، وذلك لخلق توافق مجتمعي على القانون قبل عرضه على الحكومة ومجلس النواب لإقراره.

وأشار إلى أنه تم تشكيل 3 لجان منبثقة من لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد لوضع ملامح الفترة الانتقالية وتسعير الخدمة واللائحة التنفيذية للقانون.