البرلمان يلغى المادة المنظمة للمكافأة الشهرية لأعضائه من اللائحة

قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، فى جلسته الصباحية المنعقدة الآن، على إلغاء المادة 430 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمنظمة للمكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب، بناء على اقتراح د. على عبد العال، رئيس البرلمان، الذى طالب الأعضاء بغلق باب النقاش فى المادة وحذفها وهو الأمر الذى استجاب له أعضاء مجلس النواب.

وتنص المادة 430 والتى قرر مجلس النواب إلغاؤها، حسب ما وردت مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 7 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وفى جميع الأحوال تكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم".

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