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صحيفة تركية: إيران ترسل قاذفات صواريخ لأكراد سوريا

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صحيفة تركية: إيران ترسل قاذفات صواريخ لأكراد سوريا صحيفة تركية: إيران ترسل قاذفات صواريخ لأكراد سوريا

>ذكرت صحيفة (صباح) التركية أن إيران تواصل تقديم الدعم المالى واللوجيستى لحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السوري، وذلك وفقا لمعلومات استخباراتية أكدت أن قائدا إيرانيا يدعى "جواد" عقد لقاء خاصا مع "سيبان حمو"، قائد ميليشيات "وحدات حماية الشعب الكردي"، الذراع العسكرى للحزب، ويمثل امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية.

وذكرت الصحيفة (الموالية لحكومة العدالة والتنمية) - فى مقال اليوم /الإثنين/ - أن جواد وفر مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 3.5 مليون دولار وقاذفات صواريخ للميليشيات الكردية المسلحة بسوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن إيران تقول إنها قلصت من عدد قوات الحرس الثورى الإيرانى فى لبنان والعراق وأفغانستان، وذلك على الرغم من أنها نشرت على الأرض 1200 ميليشيا شيعية فى سوريا.
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