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ختام ورشة عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بجامعة أسوان

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ختام ورشة عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بجامعة أسوان ختام ورشة عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بجامعة أسوان

>اختتمت اليوم، فعاليات ورشة عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة أسوان، والتى استمرت لمدة 3 أيام، تحت رعاية ومشاركة الدكتور منصور كباش، رئيس الجامعة ، والدكتورة يوهانس عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة عزة أغا، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور نادى كمال، مدير مركز ضمان جودة التعليم بأسوان، والدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غلاب، عميد كلية الزراعة.

وأكد الدكتور نادى كمال، مدير مركز الضمان والجودة، بأن ورشة العمل تهدف إلى تقديم الاستشارات الفنية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكليات "الطب والتمريض والزراعة" لجودة التعليم وفق المعاير الدولية، وخاصة تنمية الطلاب فى جانب التدريبى والعملى لهذه الكليات، واعتماد الكليات الثلاث فى التقدم، وإحراز مركزا متقدما من بين الجامعات المصرية.

ورشة عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بجامعة اسوان (1)

ورشة عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بجامعة اسوان (2)

ورشة عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بجامعة اسوان (3)

ورشة عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بجامعة اسوان (4)


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