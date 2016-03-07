المحكمة تستمع لأقوال طبيب الأدلة الجنائية فى قضية قتيل الدرب الأحمر

واصلت الدائرة التاسعة جنوب القاهرة اليوم، ثانى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب المتهم فيها بقتل محمد سيد على إسماعيل عمداً، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدرب الأحمر، الاستماع إلى أقوال طبيب الأدلة الجنائية.

قال طبيب الأدلة الجنائية شاهد الإثبات فى القضية، إنه من قام بالمعاينة الفنية لمسرح الحادث، وأكد أنه شاهد أثار دماء على الأرض فى الشارع، وكان ذلك الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، وأشار إلى أنه كانت أثار الدماء على يمين محل كشرى ويسار محل حراز للأعشاب، وأنه قام برفع عينتين دم من على الأرض، وعينة من على قطعة ورقية "جورنال"، ثم انتقلت إلى محل الكشرى ورفعت أثار الدم التى كانت على "حلة كشرى" وعينة أخرى من على "ماسورة" أسفل الحوض .

وقام عضو هيئة الدفاع بتوجيه بعض الأسئلة لطبيب الأدلة الجنائية، واستجوب الدفاع الطبيب قائلا: هل شاهدت سيارة سوزوكى ربع نقل بها كراتين وعليها دماء؟ و أجاب الشاهد لا يوجد أى سيارة بمكان الحادث.

وهل تم رفع عينة دماء من على الكراتين كما هو مثبت بمحضر النيابة، وهل السلاح المستخدم كان عليه أثار دماء؟

أجاب شاهد الإثبات: مفيش أى كراتين عليها دماء، وأنا لم أعثر على أى سلاح فى محل الواقعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين هانى عبد الحليم وعلاء الدين كمال.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة فى ختام التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجنى عليه محمد سيد على إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الميرى.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم نفسه، والتى أقر خلالها أنه استخدم مسدسه فى إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة فى رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعى فى شأن تشريح جثمان المجنى عليه وفحص السلاح المستخدم، والتى أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود فى شأن الوصف التفصيلى لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذى أطلق من خلاله العيار النارى الذى تسبب فى مقتل المجنى عليه.

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