ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة و6 مطلوبين فى أحكام بالإسماعيلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، من ضبط "سويلم.س.س"، 19 سنة، عاطل، مقيم المحطة ــ دائرة مركز أبوصوير، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى "50 جرامًا"، ومبلغ مالى 80 جنيهًا وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة البخارية لنقل وترويج المواد المخدرة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق من ضبط المدعو "محمود.م.م"، 45 سنة، عاطل مقيم عزبة الغطوس ــ دائرة القسم، وبحوزته 4 أقراص مخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وشنت مديرية أمن الإسماعيلية حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام، وتم ضبط المتهم محمد.م.م، 45 سنة، عامل زراعى مقيم تل البلد – دائرة مركز التل الكبير، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2467 لسنة 2010 مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات "، وضبط المتهم أحمد.م.ع، 55 سنة، عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3045 لسنة 2013 مركز أبوصوير، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "خطف واحتجاز" وضبط المدعو عبدالله.ف.ع، 28 سنة، عاطل مقيم أبوصوير المحطة – دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1036 لسنة 2013 مركز أبوصوير، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه"، وضبط المتهم خالد.س.م، 25 سنة، عاطل مقيم حى السلام – دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6906 لسنة 2015 قسم ثالث، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "سرقة بالإكراه" وضبط المتهم أحمد.ع.أ، 28 سنة، عاطل مقيم الحلوس ــ دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 629 لسنة 2013 مركز الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "حريق عمد" وضبط المتهم كمال.ع.م، 18 سنة، عاطل مقيم المحطة الجديدة – دائرة قسم أول، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1365 لسنة 2014 قسم أول، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "جرح نافذ".

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