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بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تفتتح مخبز مدرسة ناصر الزراعية فى دمنهور

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بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تفتتح مخبز مدرسة ناصر الزراعية فى دمنهور بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تفتتح مخبز مدرسة ناصر الزراعية فى دمنهور
افتتحت اليوم الاثنين، المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة المخبز الإيطالى المطور الذى أقامته مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بدمنهور، بتكلفة 25 ألف جنيه لإنتاج حوالى 20 ألف فطيرة يوميًا من الأنواع المختلفة، وذلك لخدمة الطلاب والمجتمع المحلى.

وتفقدت نائب المحافظ، قسم الإنتاج الحيوانى بالمدرسة الذى يضم 50 رأس من الأبقار الحلابة والعجول الرضيعة والعجلات النامية والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل لتلقى التحصينات واللقاحات وعمل التحاليل الدورية لها، وكذلك تفقدت ملحقات قسم الإنتاج الحيوانى بالمدرسة من المحلب الآلى للأبقار والمجرشة للإنتاج العلف.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة زيادة عدد المنافذ لبيع منتجات المدرسة من الألبان والمخللات والصناعات الغذائية المختلفة أمام جمهور المواطنين بأسعار اقتصادية.

وشارك فى الافتتاح محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور ومسعود الفقى مدير عام التعليم الفنى.

نائبة محافظ البحيرة تفتتح مخبز مدرسة ناصر الزراعية فى دمنهور (1)

نائبة محافظ البحيرة تفتتح مخبز مدرسة ناصر الزراعية فى دمنهور (2)

نائبة محافظ البحيرة تفتتح مخبز مدرسة ناصر الزراعية فى دمنهور (3)

نائبة محافظ البحيرة تفتتح مخبز مدرسة ناصر الزراعية فى دمنهور (4)
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