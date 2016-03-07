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محافظ كفر الشيخ: مصر ستظل قوية بفضل رجال عاهدوا الله على حمايتها

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محافظ كفر الشيخ: مصر ستظل قوية بفضل رجال عاهدوا الله على حمايتها محافظ كفر الشيخ: مصر ستظل قوية بفضل رجال عاهدوا الله على حمايتها
قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له اليوم الإثنين، إن شهداء من رجال الجيش والشرطة من أغلى ما أنجبت البلاد، وستظل مصر قوية بفضل حمايتهم وولاءهم، مضيفاً أن الملازم أول حامد محمد حامد عياد إبن قرية حطيبة التابعة للزعفران بمركز الحامول، الذي استشهد أمس في عملية إرهابية بمنطقة العريش مات لتعيش مصر، لافتا الى أننا سنظل شهداء طالما وُجد الارهاب الأسود.

وأضاف نصر، أن رجال الجيش والشرطة خط الدفاع الأول عن مصر والمصريين، ومستعدون لتقديم أرواحهم فداءًا لهذا الوطن غير عابئين بما سيخلفونه من ألم وحزن لذويهم، لكن ستظل مصر قوية ومتماسكة بفضل رجال عاهدوا الله على حمايتها لايعرفون الخوف، مؤمنين بعقيدتهم وإنتماءهم لهذا البلد، يحبونه ويحمونه من هجمات إرهابية غاشمة ،ويدفعون حياتهم ثمنًا ،ليعيش أبناء الشعب المصرى في أمن وأمان.

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مصر 365

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