أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتظام العمل بمرفق إسعاف شمال سيناء بعد يوم من استشهاد مسعف برصاص إرهابيين

Google+ Print
انتظام العمل بمرفق إسعاف شمال سيناء بعد يوم من استشهاد مسعف برصاص إرهابيين انتظام العمل بمرفق إسعاف شمال سيناء بعد يوم من استشهاد مسعف برصاص إرهابيين
انتظم العمل فى مرفق إسعاف شمال سيناء اليوم، وانتشرت سيارات الإسعاف بمختلف نقاط تمركزها، ونفى الدكتور محمود عامر مدير مرفق إسعاف شمال سيناء، وجود حالات إضراب جزئى أو كلى بين صفوف العاملين فى المرفق، بعد مرور يوم على استشهاد زميلهم رضا الشحات برصاص مسلحين أثناء نقل مصابين على طريق الشيخ زويد - العريش.

وأضاف "عامر"، فى تصريحات له، أن المرفق فى حالة جاهزية تامة ويقوم رجال الإسعاف بمهامهم بشكل طبيعى، بالتزامن مع استقبال المعزين فى مقر مرفق الإسعاف.

من جانبهم جدد العاملين بمرفق إسعاف شمال سيناء، التأكيد على مطالبهم بإيجاد آلية مناسبة تضمن سلامتهم أثناء تحركاتهم لنقل المصابين، وأكدوا أنهم ليسوا طرفًا فى أى صراعات، ويقومون بواجبهم الإنسانى فى نقل المصابين للمستشفيات.

الرئيس السيسى يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة "شهيد الإسعاف" بشمال سيناء.. ومحافظ الشرقية يقرر إطلاق إسمه على مدرسة بقريته.. و40 سيارة إسعاف تشارك فى نقل جثمانه لمسقط رأسة بفاقوس

الرئيس يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة شهيد الإسعاف بشمال سيناء

وزير الصحة ومحافظا شمال سيناء والشرقية يتقدمون جنازة المسعف رضا شحاتة

زملاء شهيد إسعاف سيناء يتساءلون: دمه فى رقبة مين؟

بالصور.. نقل جثمان شهيد الإسعاف فى جنازة مهيبة من العريش إلى الشرقية

محافظ شمال سيناء يترأس وفدًا يرافق تشييع جثمان شهيد الإسعاف لمثواه الأخير

نقل جثمان الشهيد المسعف من العريش لمسقط رأسه بالشرقية

استشهاد مسعف برصاص إرهابيين جنوب الشيخ زويد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365