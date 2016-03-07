انتظام العمل بمرفق إسعاف شمال سيناء بعد يوم من استشهاد مسعف برصاص إرهابيين

انتظم العمل فى مرفق إسعاف شمال سيناء اليوم، وانتشرت سيارات الإسعاف بمختلف نقاط تمركزها، ونفى الدكتور محمود عامر مدير مرفق إسعاف شمال سيناء، وجود حالات إضراب جزئى أو كلى بين صفوف العاملين فى المرفق، بعد مرور يوم على استشهاد زميلهم رضا الشحات برصاص مسلحين أثناء نقل مصابين على طريق الشيخ زويد - العريش.

وأضاف "عامر"، فى تصريحات له، أن المرفق فى حالة جاهزية تامة ويقوم رجال الإسعاف بمهامهم بشكل طبيعى، بالتزامن مع استقبال المعزين فى مقر مرفق الإسعاف.

من جانبهم جدد العاملين بمرفق إسعاف شمال سيناء، التأكيد على مطالبهم بإيجاد آلية مناسبة تضمن سلامتهم أثناء تحركاتهم لنقل المصابين، وأكدوا أنهم ليسوا طرفًا فى أى صراعات، ويقومون بواجبهم الإنسانى فى نقل المصابين للمستشفيات.

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