الجريدة الرسمية: تعيين سحر نصر محافظًا لمصر لدى البنك الدولي

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارا بتعيين محافظ البنك المركزي طارق عامر محافظا لمصر لدى صندوق النقد الدولي على أن يكون وزير المالية محافظا مناوبا.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 2546 لسنة 2015 – الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية – على تعيين وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر محافظا لمصر لدى البنك الدولي على أن يعين وزير الاستثمار محافظا مناوبا.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار، تعين وزيرة التعاون الدولي محافظا لمصر في مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ، ويعين وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري محافظا مناوبا.

ونصت المادة الرابعة على تعيين وزيرة التعاون الدولي محافظا لمصر لدى بنك التنمية الأفريقى على أن يعين محافظ البنك المركزي محافظا مناوبا.

وتضمنت المواد الخامسة والسادسة والثامنة تعيين وزيرة التعاون الدولي محافظا لمصر في مجلس محافظي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ، ومجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية، ومجلس محافظي البنك الأوروبي للتعمير والتنمية..

ووفقا للمادة السابعة، يعين محافظ البنك المركزي محافظا لمصر في مجلس محافظي صندوق النقد العربي.

ونصت المادة العاشرة من القرار على تعيين وزير التجارة والصناعة محافظا لمصر في مجلس محافظي بنك شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية ( بنك الكوميسا ) ، بينما تم تعيين وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقتضى المادة 11 من القرار محافظا لمصر في مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي.

أ ش أ