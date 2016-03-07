أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

النواب يرفضون تصريحات وزير النقل بزيادة سعر تذكرة المترو (فيديو)

Google+ Print
النواب يرفضون تصريحات وزير النقل بزيادة سعر تذكرة المترو (فيديو) النواب يرفضون تصريحات وزير النقل بزيادة سعر تذكرة المترو (فيديو)

وزير النقل، سعد الجيوشي (أرشيفية)

رفض عدد كبير من النواب، اليوم الإثنين، تصريحات الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، حول زيادة سعر تذكرة المترو إلى 3 جنيهات، في الخط الأول، بزيادة 10 % سنويًا.

خليفة: “مغالى فيها “..وعبد العزيز: “هنحاسب الوزير”.. وبكير: “وسيلة أساسية لمحدودي الدخل”

وقال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، خلال تصريحاته لبرنامج (عين على البرلمان) الذي يقدمة الإعلامي شريف بركات، اليوم الاثنين، إن “سعر التذكرة مغالى فيه ويجب إعاده النظر في هذا الأمر قبل تطبيقه”.

من جانبه، أكد النائب بدير عبد العزيز، إن “مجلس النواب سيقوم باستجواب الوزير ومحاسبته عن تصريحاته”، فيما أكد النائب رحمي بكير أن سعر تذكرة المترو يجب ان يبقى كما هو لأنه “وسيله أساسية للمواطن البسيط ومحدودي الدخل”.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم