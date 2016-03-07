النواب يرفضون تصريحات وزير النقل بزيادة سعر تذكرة المترو (فيديو)

رفض عدد كبير من النواب، اليوم الإثنين، تصريحات الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، حول زيادة سعر تذكرة المترو إلى 3 جنيهات، في الخط الأول، بزيادة 10 % سنويًا.

خليفة: “مغالى فيها “..وعبد العزيز: “هنحاسب الوزير”.. وبكير: “وسيلة أساسية لمحدودي الدخل”

وقال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، خلال تصريحاته لبرنامج (عين على البرلمان) الذي يقدمة الإعلامي شريف بركات، اليوم الاثنين، إن “سعر التذكرة مغالى فيه ويجب إعاده النظر في هذا الأمر قبل تطبيقه”.

من جانبه، أكد النائب بدير عبد العزيز، إن “مجلس النواب سيقوم باستجواب الوزير ومحاسبته عن تصريحاته”، فيما أكد النائب رحمي بكير أن سعر تذكرة المترو يجب ان يبقى كما هو لأنه “وسيله أساسية للمواطن البسيط ومحدودي الدخل”.

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