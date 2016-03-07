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فيديو| مستشار رئيس الوزراء : البرلمان الحالي «غير مسبوق».. وأداء نوابه «غير تقليدي»

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فيديو| مستشار رئيس الوزراء : البرلمان الحالي «غير مسبوق».. وأداء نوابه «غير تقليدي» فيديو| مستشار رئيس الوزراء : البرلمان الحالي «غير مسبوق».. وأداء نوابه «غير تقليدي»

اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء (أرشيفية)

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، إن البرلمان الحالي “غير مسبوق” في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وأن أداء النواب فيه “غير تقليدي”، مؤكداً على أن النواب الحاليين يساهمون في رسم خريطة التنمية ودفع الاقتصاد.

وأضاف “قمصان”، الذي يترأس الوفد البرلماني المصري في بولندا، خلال مداخلة من بولندا، على برنامج (عين على البرلمان) المذاع على قناة الحياة 2، ويقدمه الإعلامي شريف بركات، اليوم، الاثنين، أن الوفد البرلماني في بولندا، يضم مجموعة متميزه من النواب وقيادات وزراتي المالية والتخطيط، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا مناقشة قضايا “الحوكمة” وكيفية إعداد وتقييم الآداء الحكومي، كما سيتم بحث طرق وآليات مناقشة وتقييم برنامج .

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