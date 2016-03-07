ضبط عاطل اثناء تنقيبه عن الآثار بالمنوفية

تمكنت مباحث تلا بالمنوفية من ضبط عاطل وذلك لقيامه بالتنقيب علي الآثار داخل منزله تم تحرير محض بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية ،تلقى اخطارا من المقدم خالد عبد الحليم رئيس مباحث مركز تلا يفيد بورود معلومات تؤكد قيام السيد . ج . ا . ا مقيم بدائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بذات الناحية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمعاينة المنزل تبين أنه مكون من طابقين على مساحة 80 متر تقريبا ولوحظ وجود حفره بعمق 9 أمتار بمساحة 2× 2 متر تقريبا بالطابق الأرضي وكذا موتور رفع مياه وأدوات حفر.

و بمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المدعو محمود . ر. ر والمقيم دائرة المركز تم التحفظ على المضبوطات تحرر عن ذلك المحضر رقم 4755 جنح مركز تلا لسنة 2016بالعرض على النيابة قررت إستمرار التحفظ على المضبوطات طلب تحريات مباحث الأثار حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهم .