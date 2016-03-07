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رئيس البرلمان التونسى يدعو لاجتماع طارىء بعد الهجوم الإرهابى فى بن قردان

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رئيس البرلمان التونسى يدعو لاجتماع طارىء بعد الهجوم الإرهابى فى بن قردان رئيس البرلمان التونسى يدعو لاجتماع طارىء بعد الهجوم الإرهابى فى بن قردان

أخبار تونس
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> دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسى محمد الناصر اليوم /الإثنين/ إلى عقد اجتماع استثنائى لرؤساء الكتل ومكتب المجلس؛ لتدارس الوضع فى منطقة (بن قردان) الحدودية فى أعقاب الهجوم الإرهابي، الذى استهدف المنشآت العسكرية والامنية هناك.

وذكرت إذاعة (موزاييك) أن الاجتماع سيبحث إمكانية اتخاذ بعض القرارات فى إطار صلاحيات البرلمان لمواجهة العمليات الإرهابية فى المنطقة الحدودية.

يأتى ذلك فيما دعا المستشفى الجهوى فى (بن قردان)، المواطنين إلى التبرع بالدم لصالح المصابين فى المواجهات المسلّحة التى اندلعت فجر اليوم بين القوات الأمنية والعسكرية وعدد من الإرهابيين الذين حاولوا اقتحام مقر الثكنة العسكرية ومنطقة الحرس الوطني.

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