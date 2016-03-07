قوات أمن الإسماعيلية تقتحم منطقة "السحر والجمال" وتضبط خارجين عن القانون

شن ضباط منطقة سيناء الشمالية لمكافحة المخدرات، وضباط إدارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة منطقة القناة فرع الإسماعيلية، وضباط فرع الأمن العام بالإسماعيلية، وضباط إدارة إدارة البحث الجنائى وفرع بحث فرقة الغرب برئاسة العميد محمود خليل مدير إدارة البحث الجنائى، وضباط مركز شرطة التل الكبير ، مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، للقيام حملة مكبرة إستهدفت منطقة السحر والجمال على طريق "الإسماعيلية-القاهرة" الصحراوي، أحد أشهر بؤر تجار الهيرووين.

وأسفرت الحملة عن القبض على تشكيل عصابى وعدد من الخارجين عن القانونوتجار المخدرات و بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمخدر الهروين قصد الإتجار، أسلحة وذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.

وقالت مصادر أمنية انه تم تقسيم منطقة وادى الملاك الى قطاعات وتمشيطها وتمشيط المزارع والطرق الداخلية بحثاً عن الهاربين من العناصر الإجرامية، وإزالة جميع التباب الرملية التى أقامها تجار المواد المخدرة بالمنطقة كسواتر لهم حال ممارستهم لنشاطهم الآثم، وإستخدامها فى تبادل إطلاق النيران على القوات حال مهاجمتها، كما تم تشكيل مجموعات عمل بحثية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الهاربة.

- أمن الإسماعيلية يداهم منطقة السحر والجمال ويضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية