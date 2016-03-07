الإعدام لطالب والمؤبد لشقيقه لذبحهما خالتهما بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا لـ "طالب" والسجن المؤبد لشقيقه "محامى"، لذبحهما خالتهما أخذا بثأر شقيقهما بقرية عرب القداديح بمركز أبنوب.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار محمد مصطفى عصيدة وعضوية المستشارين عمرو وحيد وخالد شلقامى وأمانة سر خميس محمود، قضت بإجماع الآراء بالإعدام شنقا لـ "عمرو عبدالحى عبدالرسول" 23 سنة طالب بكلية التربية الرياضية والسجن المؤبد لشقيقه "علاء عبدالحى عبدالرسول" محام فى القضية رقم 186 لسنة 2014 جنايات أبنوب، والمتهمان فيها بذبح خالتهما أخذا بثأر شقيقهما من نجلها.

تعود الواقعة إلى شهر نوفمبر 2014 حيث قام المتهمان بقتل أيسر عباس عبد العزيز 57 سنة ربة منزل "خالة المتهمين"، وذلك بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، وأعد المتهم الأول سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"، وتربصا لها واقتاداها إلى منطقة جبلية مستخدمين دراجة نارية "تروسيكل"، وقام المتهم الأول بذبحها من رقبتها، وكان المتهم الثانى على مسرح الجريمة للمعاينة والشد من أزر أخيه.

وكانت تحريات النقيب أحمد سعد زغلول معاون مباحث مركز أبنوب توصلت إلى قيام نجل المجنى عليها بقتل نجل خالته "شقيق المتهمين"، وعلى إثر ذلك قرر المتهمان الانتقام منه بقتل والدته "خالتهما"، واستغل المتهم الأول تواجد المجنى عليها فى منزلها بمفردها بمنطقة جبلية بقرية عرب القداديح، فتوجه إليها بحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وتمكن من توثيق يديها من الخلف واصطحبها إلى أحد المنحدرات الجبلية، وقام بالاتصال بشقيقه "المتهم الثانى" لكى يحضر تروسيكل " وتوجها بالمجنى عليها إلى أحد المنحدرات، وقام بذبحها ودفنها فى الجبل والتخلص من السلاح المستخدم فى الواقعة .

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