ضبط قيادى بالجماعة الإسلامية هارب من حكم بالإعدام فى أحداث مسجد الاستقامة

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية أن تحريات أجهزة البحث الجنائى، بمديرية أمن الجيزة، توصلت إلى معلومات تشير إلى اختباء عضو الجماعة الإسلامية الهارب "محمود عبد الرازق محمود"، والمحكوم عليه غيابياً بالإعدام فى القضية رقم 11818/2013 جنايات قسم شرطة الجيزة "أحداث مسجد الاستقامة"، بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر محافظة الجيزة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم الهارب بحوزته 4 هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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