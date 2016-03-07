النيابة تحجز 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة بالإكراه بالطريق الدولى

امر كريم الشافعى وكيل نيابة البساتين ، بحجز 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة بالاكراه ،واحداث اصابات لمالكها ، لحين وردو تحريات ضباط المباحث .>و كانت البداية اثناء سير المجنى عليه وسائقه بسيارته بالطريق الدولى متجهين الى محافظة الاسماعيلية ، حيث فوجئوا بسيارة ربع نقل دبابة بجاورهم يستقلها 3 اشخاص ملثمين ،اصطدموا بهم ،وتمكنالجناة من السيطرة على السيارة وبكل ما بداخلها من محتويات .

واتصل المتهمين بالمجنى عليه لمساومته على السيارة وطلبوا منه مبلغ 80 الف جنيه الا ان المفاوضات استمرت شهر حتى اتفق الطرفين على مبلغ 45 الف جنيه وبالفعل استعاد المجنى عليه سيارته ، الا انه بعد ذلك علم بان الاجهزة الامنية تمكنت من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالاكراة على الطريق الدولى .

فاسرع الى قسم شرطة حلوان للتعرف على المتهمين الثلاثة الذين سرقوا منه سيارته ، وعلى الفور طلبت النيابة العامة باستخراج الجناة من محبسهم لاستجوابهم حول الواقعة ، وبمواجهتهم انكروا ارتكابهم الواقعة تماما ، فاصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم .

"المرور" تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات وإعادة ترخيصها بالمنوفية