أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 20 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى السويس

Google+ Print
ضبط 20 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى السويس ضبط 20 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى السويس
واصلت مديرية أمن السويس حملاتها اليومية فى شوارع المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية، وتمكنت الحملة من ضبط 20 هاربا من احكام قضائية.
>وكان العميد محمد الوالى ،مدير المباحث الجنائية بالسويس ، تلقى اخطارا بنجاح الحملة الأمنية وضبط 20 هاربا من احكام قضائية متنوعة تتراوح من بين 3 سنوات إلى 10 سنوات ، كما تمكنت الحملة من ضبط العديد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء .

سقوط 35 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365