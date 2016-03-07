ضبط 20 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى السويس

واصلت مديرية أمن السويس حملاتها اليومية فى شوارع المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية، وتمكنت الحملة من ضبط 20 هاربا من احكام قضائية.>وكان العميد محمد الوالى ،مدير المباحث الجنائية بالسويس ، تلقى اخطارا بنجاح الحملة الأمنية وضبط 20 هاربا من احكام قضائية متنوعة تتراوح من بين 3 سنوات إلى 10 سنوات ، كما تمكنت الحملة من ضبط العديد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء .

سقوط 35 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس

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