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جان مارك ايرولت يبرر منح ولى العهد السعودى وساما بالتقليد الدبلوماسى

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جان مارك ايرولت يبرر منح ولى العهد السعودى وساما بالتقليد الدبلوماسى جان مارك ايرولت يبرر منح ولى العهد السعودى وساما بالتقليد الدبلوماسى
أكد وزير الخارجية الفرنسى جان مارك آيرولت الاثنين ان منح ولى العهد السعودى الامير محمد بن نايف الذى تواجه بلاده انتقادات حادة حول حقوق الانسان، وسام جوقة الشرف يأتى احتراما "لتقليد دبلوماسى".

وقال الوزير الفرنسى لاذاعة فرانس انتر "أنه تقليد دبلوماسى ويمكننى أن اذكر الكثير من أوسمة جوقة الشرف التى منحت" فى هذا الإطار.

وأكد أن تسليم ولى العهد السعودى هذا الوسام من قبل الرئيس فرنسوا هولاند "لم يرتد أى طابع احتفالى"، مؤكدا فى الوقت نفسه انه "يتفهم" ردود الفعل السلبية.

وقلد الرئيس الفرنسى ولى العهد السعودى الوسام خلال استقباله فى قصر الاليزيه أثناء زيارته باريس. ولم يصدر أى بيان عن قصر الإليزيه.

وذكرت وكالة الانباء من جهتها أن هذه الزيارة كانت مناسبة لتقليد هذا الوسام وهو ارفع وسام فرنسى.

وقالت مصادر قريبة من هولاند ان ولى العهد الذى يشغل منصب وزير الداخلية أيضا قلد هذا الوسام "بصفته شخصية أجنبية فى تقليد بروتوكولى".

واثارت هذه الخطوة انتقادات حادة على شبكات التواصل الاجتماعى بينما اعدمت السعودية سبعين شخصا منذ بداية العام، كان آخرها الاحد بقطع رأس سعودى دين بتهمة القتل.

وقال آيرولت انه مع السعودية "نناقش السلام فى سوريا وللسعودية دور يجب ان تلعبه". وأضاف "بشأن استئناف المفاوضات موقفها هو تشجيع استئناف المفاوضات وأن يحترم وقف إطلاق النار بالكامل وأن تصل المساعدات الانسانية وهذا ما تشجع عليه المعارضة".

وتقيم فرنسا علاقات وثيقة مع السعودية الحليفة الرئيسية فى سوريا فى مكافحة تنظيم داعش والتى أبرمت مع باريس عقود تسلح مهمة.
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مصر 365

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