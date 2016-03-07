روسيا تفتح قواعدها العسكرية فى سوريا أمام شحنات المساعدات الدولية

أعلنت روسيا اليوم اعتزامها نقل مساعدات إنسانية إلى السكان المتضررين من الحرب فى سوريا عبر فتح قواعدها العسكرية أمام شحنات المساعدات الدولية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف اليوم الاثنين إن روسيا "مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لمساعدة المنظمات الأجنبية والدولية فى تقديم المساعدات الإنسانية."

وأشار إلى أن هذه المساعدات ستتضمن السماح بتفريغ شحنات المساعدات وتخزينها بصورة مؤقتة فى القاعدة البحرية الروسية فى طرطوس واستقبال وتخزين المساعدات فى قاعدة حميميم الجوية.

وأوضح كوناشينكوف إن روسيا مستعدة لتوفير شاحنات لنقل المساعدات من طرطوس وحميميم إلى المناطق السورية المحرومة.

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