الأمن اللبنانى يوقف إرهابيا ينتمى لداعش ذبح عسكريا مختطفا

> أوقف الأمن العام اللبنانى قاتل الجندى اللبنانى عباس مدلج الذى كان مختطفا لدى تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر بيان صدر عن المديرية العامة للأمن اللبنانى أن الموقوف اعترف بذبح مدلج وكذلك اغتيال "المؤهل أول" (رتبة عسكرية لضباط الصف) فى فرع المعلومات فى قوى الأمن الداخلى الشهيد زاهر عز الدين.

وأشار البيان إلى أن الموقوف المدعو (ش.ج) سورى الجنسية وألقى القبض عليه بعد عملية رصد دقيقة لنشاطات الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها.

وأوضح البيان أنه اعترف خلال التحقيق بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابى من خلال السورى (م.أ) الملقب الوحش، أحد الأمراء الشرعيين للتنظيم الإرهابى فى منطقة القلمون وجرود عرسال وأنه أقدم شخصياً على ذبح الجندى الشهيد عباس مدلج، وقام بتنفيذ عملية اغتيال زاهر عز الدين.

كما اعترف بمشاركته على رأس مجموعة مسلحة بالهجوم على مراكز الجيش اللبنانى فى محيط جرود عرسال بتاريخ 2 أغسطس 2014، وقتل واختطف عسكرين وشارك مع آخرين فى استهداف دورية للجيش اللبنانى بتاريخ 6 نوفمبر 2015 بواسطة عبوة ناسفة وأنّه كان مؤخراً بصدد المشاركة فى مراقبة حواجز الجيش اللبنانى فى بلدة عرسال تمهيداً لمهاجمتها بهدف اختطاف عسكريين.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقى الأشخاص المتورطين فى القضية.

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