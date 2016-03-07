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ضبط 1688 مخالفة مرورية و15 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

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ضبط 1688 مخالفة مرورية و15 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة ضبط 1688 مخالفة مرورية و15 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، الاثنين، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام .

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 15 شخصاً بحوزتهم أسلحة ومخدرات، و105 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1688 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة وبدون خط سير والسير فى الممنوع والتصالح الفورى وحجز مركبات واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير المرور، والعميد مجدى محى وكيل المرور، والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث .


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