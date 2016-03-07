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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحل بويات فى أبو رواش بالجيزة دون إصابات

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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحل بويات فى أبو رواش بالجيزة دون إصابات 4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحل بويات فى أبو رواش بالجيزة دون إصابات
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق بمحل بويات بالكليو 54 بطريق إسكندرية الصحراوى بأبو رواش بالجيزة دون معرفة أسباب الحريق وانتقلت سيارات الإطفاء وتم منع خطر امتداد النيران لباقى أجزاء المحل.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، باشتعال النيران داخل محل بويات بأبو رواش، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، والنقيب عطية نصر وأحمد السعدنى ضباط الإطفاء، وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء.

وتم محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وبذل رجال الإطفاء مجهودا كبيرا بسبب كميات من مواد "التنر" سريعة الاشتعال وتشوينات أخرى بالمحل، وتم منع خطر امتداد الحريق للعقارات المجاورة لها، وتم إخماد الحريق بدون إصابات.


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