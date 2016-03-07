صرف 7 متهمين مؤقتا فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج واستدعاء آخرين

قررت نيابة الأموال العامة بسوهاج بإشراف المستشار هانى الجوهرى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، صرف 7 مهندسين مؤقتا من سراى النيابة والمتهمين فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج بعد التحقيق معهم، وهم 3 من مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، و3 من جهاز المشروعات بتنمية جنوب الصعيد، ومهندس من جهاز التعمير مكلف بالإشراف على أعمال الكوبرى.

وقررت النيابة ندب لجنة خماسية من مركز البحوث والإسكان بالدقى لاستكمال أعمال فحص المشروع، كما طلبت النيابة استدعاء مهندس من مكتب الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومهندس آخر من مكتب شهيب لسؤالهما حول الواقعة وسوف يمثلان للتحقيق الأسبوع المقبل .

أسفرت التحقيقات بنيابة الأموال العامة بسوهاج مع المتهمين عن أن رئيس اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة أسيوط كان يعمل استشارى بالشركة المنفذة بذات المشروع فى فترة سابقة، وتم استبعاده بناء على طلب المكتب الاستشارى بكلية الهندسة لأعماله السابقة .

- إخلاء سبيل مدير مشروع كوبرى جامعة سوهاج من النيابة والتحقيق مع 6 آخرين