اكتشاف فطريات عمرها "قرن" فى ويسكونسن تركها العالم الراحل كارفر

أدهش العالم الأمريكى الراحل جورج واشنطن كارفر –الذى يشتهر بأبحاثه الفذة فى مجال بيولوجيا الفول السودانى- علماء العصر الحديث باكتشاف لم يخطر لهم على بال ألا وهو عينات ونماذج عمرها قرن من الزمن من الفطريات.

قال مسئولون بجامعة ويسكونسن إنهم اكتشفوا بأحد الدهاليز خلال الشهر الماضى نحو 30 عينة من الفطريات تخص العالم الأمريكى الأسود الشهير كارفر موضوعة داخل خزائن خشبية عتيقة.

وقالت مارى آن فايست أمينة المجموعات العشبية المتحفية بالجامعة فى ماديسون إن هذا الاكتشاف يضم أيضا 120 ألف كتالوج لعينات فطرية دقيقة.

وقالت فايست إن العالم كارفر الذى توفى عام 1943 كان يجمع الفطريات الدقيقة ويرسل عينات منها لجامعة ويسكونسن ومؤسسات علمية أخرى منها متحف فيلد فى شيكاغو وجامعة إيلينوى.

ويعتقد الباحثون أن كارفر كان يهتم بدراسة أثر الفطريات الدقيقة على المحاصيل وأنه كان يرسل نماذج منها إلى المؤسسات العلمية والبحثية المرموقة.

قالت فايست فى معرض حديثها عن الاكتشاف "إنه مهم لأنه يعيد الأنظار إليه وإلى بحوثه. نشعر بالدهشة والسعادة لاكتشافها".

ولد كارفر فى ميزورى إبان الحرب الأهلية الأمريكية وقبل إلغاء الرق واكتسب شهرة واسعة ونبوغا فى علوم النبات. يشتهر كارفر بأبحاثه العبقرية فى مجال ابتكار الاستخدامات الحديثة للمحاصيل منها الفول السودانى والبطاطا الحلوة وفول الصويا والجوز الأمريكى ما ساعد على تحسين وتسهيل أساليب الزراعة فى الجنوب الأمريكى.

ونال كارفر شهرة عالمية لأبحاثه الزراعية وابتكر أكثر من 100 مُنتج من الفول السودانى من بينها بدائل للحليب ومساحيق الوجه وأحبار الطباعة والأصباغ وأنواع الطلاء والصابون والبلاستيك والبنزين والنيتروجليسرين.

علاوة على ذلك عمل كارفر أيضًا على خدمة مصالح السود وعلى تحسين العلاقات بينهم وبين البيض.

وقالت فايست إنها تتوقع اكتشاف المزيد من العينات فيما يعكف الباحثون على تصنيف الفطريات وحفظها فى المجموعة العشبية المتحفية التى تعد ثانى أكبر مجموعة من نوعها بالبلاد.

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