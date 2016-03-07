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دراسة: التدخين السلبى يعرضك للإصابة بمرض السكر

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دراسة: التدخين السلبى يعرضك للإصابة بمرض السكر دراسة: التدخين السلبى يعرضك للإصابة بمرض السكر
كشفت دراسة أمريكية النقاب عن أن التعرض للتدخين السلبى يمكن أن يتسبب فى مقاومة الأنسولين، وهو ما يؤدى بمرور الوقت إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين خاصة بين الأطفال.

وأظهرت النتائج أن الدخان المتراكم على الأسطح مثل الملابس، والشعر، والمنازل والسيارات قد يؤدى إلى نوعين من مرض السكر.

وقال المشرف على الدراسة مانويلا مارتينز من جامعة كاليفورنيا فى ريفرسايد، إن الأطفال وكبار السن معرضون بشكل خاص للتدخين السلبى وتأثيره الضار على الصحة.


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