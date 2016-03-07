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رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين طارق عامر محافظًا لمصر لدى صندوق النقد

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رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين طارق عامر محافظًا لمصر لدى صندوق النقد رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين طارق عامر محافظًا لمصر لدى صندوق النقد
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قراراً بتعيين محافظ البنك المركزى طارق عامر محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولى وتعين وزير المالية محافظاً مندوبًا.

وتعيين وزيرة التعاون الدولى محافظا لمصر فى مجلسى محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا وتعيين وزير التخطيط محافظا مندوبا وتعيين وزيرة التعاون الدولى محافظا لمصر لدى بنك التنمية الافريقى وتعيين محافظ البنك المركزى محافظا مندوبا.

كما أصدر قرار بتعيين وزيرة التعاون الدولى محافظا لمصر فى مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية ووزير المالية محافظا مندوبا وتعينها فى محلس محافظى البنك الاوروبى للتعمير والتنمية ووزير الاستثمار محافظا مندوبا.

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