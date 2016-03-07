صور| حملة الماجستير والدكتوراه ينظموا وقفتين احتجاجيتين أمام «الوزراء» و«الصحفيين»

نظم عدد من حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة تخرج عام 2015، وقفتين احتجاجيتين أمام مجلس الوزراء وأخرى أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

وردد المشاركون في الوقفتين هتافات أبرزها “ماجستير وعاطل”، “عايز حقي في التعيين”،”إحنا الصفوة التعليمية مش واسطة ولا محسوبية”، و”البرلمان صوت الشعب والماجستير من الشعب”.

كما رفعوا لافتات كتب عليها “دكتوراه وعاطل ماجستير وعاطل”، و”شايفة يابلدي قهري وظلمي قتلوا فيكي البحث العلمي”وأخرى تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة التدخل لحل مشكلتهم.

وناشد أمين رمزي المنسق العام لحملة الماجستير المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل بحث مطالبهم، وتلبيتها بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة، أسوة بالدفعات السابقة خاصة وان تلك الوقفة هي الخامسة والثلاثون لهم على التوالي.

المراسل: عمر جمال