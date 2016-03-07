إحالة زكريا عبد العزيز للمعاش فى قضية اقتحام أمن الدولة

أصدر مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، اليوم الإثنين، حكمًا بعزل رئيس نادي القضاة السابق، المستشار زكريا عبدالعزيز، من منصة القضاء، وذلك في المحاكمة التأديبية له على خلفية اتهامه بالاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير 2011.

وأحيل المستشار زكريا عبدالعزيز إلى لجنة التأديب والصلاحية، بعدما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا في مارس 2011.

والمستشار زكريا عبدالعزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بينهم شقيقتين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتظاهر وحيازة أسلحة نارية، مستندا فقط في حكمه على تحريات الأمن الوطني.